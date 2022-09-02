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Красноярский эпатажный художник превратил мировой шедевр в неваляшку

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский художник Василий Слонов сделал неваляшку в стиле известной картины сюрреалиста Рене Магритта, где изображен мужчина в котелке с закрытым яблоком лицом.

«Приключения Рене Магритта в России», — подписал Слонов фото неваляшки в соцсетях. Он использовал образ мужчины с картины «Сын человеческий» бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. 

Картина показывает делового человека, который по-прежнему подвержен искушению в виде яблока, как и Адам в библейском саду.

Пользователям понравилась неваляшка. Они отметили, что видимо лицо неваляшки закрыто телефоном, и можно было сделать яблоко надкушенным.

Красноярец известен эпатажными работами. В них он использует русские мотивы. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.

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