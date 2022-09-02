НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Яндекс» попросил у АвтоВАЗа 50 тысяч машин

Источник:
Sibnet.ru
537 0
Фото: © АвтоВАЗ

«Яндекс» попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для такси из-за их грядущего дефицита. Для обновления автопарка компании ежегодно нужно 50 тысяч машин.

Российские таксопарки столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и запчастей. Поэтому «Яндекс.Такси» ищет поставщиков автомобилей для ключевых сервисов и деловых партнеров, цитирует Forbes письмо директор по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — говорится в документе. Там же указывается, что ежегодно для обновления таксопарка «Яндексу» требуется более 50 тысяч автомобилей.

Помимо АвтоВАЗа компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison и китайскими BAIC Group и Chery.

«Яндекс.Такси» использовал для самого массового сегмента «Эконом» автомобили таких производителей как Kia, Skoda, Volkswagen, которых сейчас нет в дилерских центрах. Проблема нехватки авто для таксопарков появилась еще во время пандемии коронавируса, но усугубилась в 2022 году после ухода иностранных производителей машин из-за антироссийских санкций.

Еще по теме
Эксперт спрогнозировала отказ горожан от личного авто
Автоэксперт спрогнозировал цену иранского седана SAIPA Shahin
Российские и китайские авто не попали в топ-100 лучших
Цена упрощенной Lada Niva Travel приблизилась к 1 млн рублей
смотреть все
Авто #Авторынок #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
95
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине