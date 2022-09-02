«Яндекс» попросил у АвтоВАЗа 50 тысяч машин

«Яндекс» попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для такси из-за их грядущего дефицита. Для обновления автопарка компании ежегодно нужно 50 тысяч машин.

Российские таксопарки столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и запчастей. Поэтому «Яндекс.Такси» ищет поставщиков автомобилей для ключевых сервисов и деловых партнеров, цитирует Forbes письмо директор по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — говорится в документе. Там же указывается, что ежегодно для обновления таксопарка «Яндексу» требуется более 50 тысяч автомобилей.

Помимо АвтоВАЗа компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison и китайскими BAIC Group и Chery.

«Яндекс.Такси» использовал для самого массового сегмента «Эконом» автомобили таких производителей как Kia, Skoda, Volkswagen, которых сейчас нет в дилерских центрах. Проблема нехватки авто для таксопарков появилась еще во время пандемии коронавируса, но усугубилась в 2022 году после ухода иностранных производителей машин из-за антироссийских санкций.