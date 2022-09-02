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Обогреватели из российских комплектующих создали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи Томского научного центра СО РАН разработали инфракрасные обогреватели из российских комплектующих, сообщил завлабораторией физической активации ТНЦ СО РАН Анатолий Мазной.

«Эффективность генерации излучения в два раза выше, чем у аналогов. То есть для того, чтобы что-то обогреть, нашему оборудованию понадобится вдвое меньше топлива», — сказал ТАСС Мазной.

Мощность обогревателя составляет от 5 до 30 кВт. Например, 30 кВт достаточно, чтобы обогреть коттедж площадью 500 квадратных метров. Обогреватели изготавливаются на отечественном оборудовании и на 100% состоят из российских комплектующих.

В основе конструкции обогревателя лежит уникальная разработка томских ученых — инфракрасная горелка с внутренним режимом горения. Она создана из особых химических соединений металлов — интерметаллидов на основе никеля и алюминия. Эти материалы впервые применили для создания инфракрасных горелок, это обеспечило стабильное сжигание газа во внутреннем режиме горения.

#Квадраты
Какой обогреватель лучше греет?

По уровню вреда экологии обогреватель соответствует не только российским, но и китайским столичным нормам, которые отличаются особой строгостью на фоне требований других стран.

Предварительно ученые договорились о поставках инфракрасных обогревателей с некоторыми предприятиями малого и среднего бизнеса. Потенциальные сферы применения — обогрев строительных объектов и судоремонтных верфей.

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Наука #Наука #Томск
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