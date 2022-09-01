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Экономист предсказал два сценария распада Евросоюза

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Еврозона может распасться, если богатые страны ЕС перестанут оплачивать потребности бедных, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Политика «кохезии», предполагающая помощь странами-донорами странам-реципиентам, заканчивается из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и последствиями антироссийских санкций, приводит «Прайм» мнение Григорьева.

В этом случае еврозона может уменьшиться до размера стран, составляющих ее ядро (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция). При таком «мягком» сценарии евро будет играть роль общей валюты этих стран, а Восточная Европа останется за пределами еврозоны.

«Жесткий» сценарий предполагает полное восстановление национального экономического суверенитета стран ЕС, вплоть до возвращения национальных валют, находившихся в обращении до введения евро, заключил Григорьев.

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Политика #Мир
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