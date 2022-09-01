Новосибирские депутаты вошли в число самых молчаливых в Госдуме

Депутаты от Новосибирской области Александр Аксененко и Виктор Игнатов во время весенней сессии Госдумы не сказали ни слова, сообщается на сайте Центра политической коммуникации.

За 36 пленарных заседаний депутаты выступили за трибуной или с места 3,2 тысячи раз, произнесли почти 751 тысяч слов.

Самыми спорными на весенней сессии стали вопросы изменений в Градостроительный кодекс и в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Но не все депутаты были активны. В Госдуме 127 депутатов в весеннюю сессию не произнесли ни единого слова. Среди них новосибирские депутаты Аксененко и Игнатов, а также такие известные персоны, как певец Денис Майданов и хоккеист Владислав Третьяк.

При этом народные избранники активно и критически высказываются в соцсетях. «Слушаешь отчеты правительства и порой аплодировать хочется. Приезжаешь на места – радости поубавляется. Понятно, что ситуация где-то вполне себе соответствует отчетам, ну а где-то — совсем беда», — писал Аксененко о поездке в республику Алтай.