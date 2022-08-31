«Кольца Власти»: возвращение в Средиземье

Масштабный приквел трилогии Питера Джексона – «Властелин колец: Кольца власти» выходит на Amazon Prime 2 сентября. Зрители увидят сразу две серии из восьми.

Он покажет Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до того, как Бильбо Бэггинс в компании гномов отправился к Одинокой горе, а его племянник Фродо выдвинулся в Мордор, чтобы уничтожить в жерле Ородруина Кольцо Всевластия.

День премьеры сериала выбран не случайно. 2 сентября 1973 года умер Джон Рональд Руэл Толкин – создатель Средиземья, автор «Властелина колец», «Хоббита», «Сильмариллиона» и других произведений, связанных с этой Вселенной.

О чем сериал?

Важным аспектом сюжета станет создание Колец Власти – магических артефактов, выкованных эльфами под руководством мастера Келебримбора. В создании большинства колец принимал участие Саурон, скрывавший свою личность. Позже он тайком выковал в огне Роковой горы Кольцо Всевластия, подчинявшее своей воле все остальные.

В книгах Толкина Саурон представлен как мастер иллюзий. Фанаты до сих пор гадают, под личиной какого героя или героев может скрываться главный антагонист истории.

Из 19 созданных колец три были предназначены эльфийским владыкам, семь – гномам, девять – людям. Главной силой, которую кольца давали владельцам, было предотвращение или замедление упадка и увядания. Они также усиливали природные способности владельца — тем самым приближая к «магии», но одновременно медленно побуждая ко злу и усиливая жажду власти.

Важное место в истории отведено острову Нуменор, ушедшему под воду подобно легендарной Атлантиде. В мире Толкина он был вершиной человеческой цивилизации, неким пограничьем между Средиземьем и Валинором. Его жители за свои подвиги получили небывалое долголетие. В сериале будет показано последнее поколение нуменорцев.



Во Вторую эпоху люди жили и в самом Средиземье. Среди них, например, предки всадников Рохана, и клятвопреступники, призраки которых тысячи лет спустя откликнутся на призыв Арагорна.

В сериале будет показан легендарный Кхазад-Дум, где правил принц гномов Дурин IV с супругой. Появятся здесь и хоббиты, существующие в мире с Древних времен, но неизвестные большинству его обитателей. Также зрители станут свидетелями последнего союза эльфов и людей против Саурона. Возможно, в шоу будет показана повседневная жизнь орков. Согласно легенде, орки – это захваченные в плен и искаженные темным божеством эльфы.

Шоу по Толкину?

Вторую эпоху называют ключевой для мифологии Средиземья. Однако Толкин, много лет переписывающий историю Нуменора, так и не создал финальную версию книги об этом периоде. Именно поэтому какие-то персонажи и сюжетные линии в сериале основаны на легендариуме автора, а какие-то являются выдумкой создателей шоу.

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Как рассказал один из шоураннеров проекта Джон Пэйн, у Amazon есть права исключительно на «Братство Кольца», «Две башни», «Возвращение короля», приложения к книгам и на «Хоббита». Но нет прав на «Сильмариллион», «Утраченные сказания», «Историю Средиземья». Полные права на них никогда не продавались.

Это заставляет поклонников Толкина задаться вопросом, как Пэйн и Патрик МакКей планируют показать Вторую эпоху без доступа к этим материалам.

«В книгах, на которые у нас есть права, существуют версии всего, что нам нужно. Пока мы рисуем в рамках этих линий и не противоречим чему-то, на что у нас нет прав, есть много свободы действий и возможностей для драматизации и рассказа некоторых из лучших историй, которые Толкин когда-либо придумал», — говорит Маккей.

Важно, что над проектом в качестве консультанта также работал внук автора романа Саймон Толкин, который следил за тем, чтобы история сильно не отклонялась от созданной его предком Вселенной.

Старые и новые герои

В «Кольцах власти» появятся знакомые поклонникам герои, но в исполнении других актеров. Так, в сериале не появятся Элайджа Вуд, Иэн Мюррей Маккеллен или Хьюго Уивинг.

Эльфийскую владычицу Галадриэль сыграет Морвед Кларк («Дракула», «Темные начала»), в роли молодого Элронда выступит Роберт Арамайо (молодой Эддард Старк в «Игре престолов»). Роль верховного эльфийского короля в королевстве Линдон Гил-Галада досталась Бенджамину Уокеру («В сердце моря»).

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На экране появятся далекие предки Арагорна — Элендил и Исилдур, их сыграют соответственно Ллойд Оуэн («Смерть в раю») и Макс Болдри («Молокососы»).

Мастера Келебримбора сыграет Чарльз Эдвардс («Бэтмен: Начало»), Дурина VI – Оуайн Артур. Первого темнокожего эльфа Арондира в киноверсии истории Толкина сыграет Исмаэль Крус Кордова («Мандалорец»). Первой темнокожей женщиной Средиземья будет принцесса Кхазад-Дума Дису, ее роль исполнит София Номвете («Скандал»). Ленни Генри, озвучивший засохшую голову в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», станет старейшиной хоббитов.

Реакции и мнения

Наличие в касте темнокожих актеров вызвало неоднозначную реакцию фанатов творчества Толкина, поскольку в каноничном Средиземье не было ни эльфов, ни гномов, ни других персонажей с таким цветом кожи. Но не все согласны с такой критикой.

«На дворе 21-й век, люди хотят видеть на экранах себя. Конечно, раньше такого не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более темный цвет лица. Но это было тогда, сейчас же мы рассказываем эту историю в новом времени», — прокомментировал Генри решение шоураннеров.

Еще до премьеры появились первые отзывы критиков, которые свидетельствуют, что самый дорогой сериал в истории оправдал ожидания. Они хвалят декорации, костюмы и спецэффекты, плотную завязку истории.

«Судя по первым эпизодам, "Кольца Власти" – это многообещающее возвращение в Средиземье. Невероятные визуальные эффекты, убедительные персонажи и магнетическая Морфидд Кларк, исполнившая роль Галадриэли», — оценила сериал обозреватель Collider Карли Лейн-Перри.