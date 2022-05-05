Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино

Экранизировать популярное произведение так, чтобы зрители остались довольны, случается довольно редко. В топ-10 вошли фильмы, которые получили высокий рейтинг от киноманов.

«Великий Гэтсби»

Австралия/США, 2013 год, режиссер: Баз Лурман, 16+, IMDb: 7.2

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в 1922 году. Преследуя собственную американскую мечту, герой Ник Каррауэй селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби.

Ник оказывается вовлечен в захватывающий мир богатых. Гэтсби берет его под свою опеку и делится страшными секретами. Каррауэй, все больше погружаясь в его историю пишет роман о происходящем, где отображает нравы времени.

Фото: © кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Фильм, снятый по одноименному роману Фрэнсиса Фицджеральда, стал пятой экранизацией. Картина была неоднозначно воспринята американской кинопрессой, но удостоена ряда наград, в том числе двух «Оскаров» за лучшие декорации и костюмы.

«Географ глобус пропил»

Россия, 2013 год, режиссер: Александр Велединский, 16+, IMDb: 7.3

В ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова, Александр Робак, Евгения Брик

Действие фильма происходит в 2012 году в Перми. Главный герой, 37-летний биолог Виктор Служкин (Хабенский), уволенный из НИИ, от безденежья устраивается работать в школу учителем географии.

Сначала дела в школе не ладятся. Учеников он считает слишком разухабистыми, примитивными, не состоявшимися как личности. Однажды, проиграв в карты одному из учеников, географ соглашается отправиться с ним и его одноклассниками в давно обещанный поход, в сплав по реке на катамаране.

Фильм снят по роману Алексея Иванова. Лента принимала участие в конкурсной программе XXIV открытого Российского кинофестиваля «Кентавр» в Сочи и получил Главный приз фестиваля. Российская кинопресса тепло приняла картину.

«Гордость и предубеждение»

Великобритания/Франция/США, 2005 год, режиссер: Джо Райт, 0+, IMDb: 7.8

В ролях: Кира Найтли, Мэттью Макфэдиен, Розамунд Пайк, Саймон Вудс

Сюжет фильма разворачивается в Англии в конце XVIII века. В семье дворянина мистера Беннета пять дочерей, которых нужно выдать замуж. Размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли.

Фото: © кадр из фильма «Гордость и предубеждение»

Среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Но своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть.

Фильм «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли стал одним из самых крупных и весомых экранизаций романа Джейна Остина. Картина была номинирована на «Оскар» в четырех категориях.

«Девушка с татуировкой дракона»

США/Швеция/Норвегия, 2011 год, режиссер: Дэвид Финчер, 18+, IMDb: 7.8

В ролях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард

Сорок лет назад племянница крупного бизнесмена Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя убежден, что это убийство и что убийца — член его собственной и семьи.

Вангер нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования, в ходе которого раскрываются тайны семейства.

«Девушка с татуировкой дракона» — вторая экранизация детективного романа Стига Ларссона. Первая вышла всего на два года раньше картины Финчера. Фильм с Крейгом в главной роли получил лавры и славу, собрав в прокате больше 220 миллионов долларов, в два раза больше чем фильм-предшественник.

«Исчезнувшая»

США, 2014 год, режиссер: Дэвид Финчер, 16+, IMDb: 8.1

В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Тайлер Перри

Фильм начинается со дня пятой годовщины свадьбы супругов Ника и Эми Данн. Вернувшись домой после утреннего отъезда, герой обнаруживает, что его супруга исчезла при обстоятельствах, похожих на похищение.

Фото: © кадр из фильма «Исчезнувшая»

Инцидент получает большую огласку в прессе. Далее зрителю показывают историю отношений Ника и Эми в виде воспоминаний из ее дневника, где описывается период жизни, начиная с момента их знакомства до ее исчезновения. Расследование, подверженное в том числе влиянию СМИ, готово обвинить в пропаже женщины Ника.

Экранизировать роман Гиллиана Флинна взялся Дэвид Финчер. Фильм высоко оценили кинокритики. Особенно выделяли режиссерскую работу, сценарий, визуальный стиль и игру актеров.

«Престиж»

Великобритания/США, 2006 год, режиссер: Кристофер Нолан, 16+, IMDb: 8.5

В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Пайпер Перабо

Режиссер Кристофер Нолан написал сценарий в соавторстве со своим братом Джонатаном. Они основательно переделали сюжет книги Кристофера Приста. В частности, убрали всю современную линию, а также сделали Энжиера и Бордена приятелями ещё до их смертельного противостояния. В книге главные герои не были знакомы друг с другом, пока не началась их вражда.

По сюжету Роберт и Альфред - фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей.

«Хорошо быть тихоней»

США, 2012 год, режиссер: Стивен Чбоски, 16+, IMDb: 8.0

В ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер, Нина Добрев

События в фильме развиваются с 25 августа 1991 по 22 июня 1992 года. В основе сюжета история Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На глазах зрителей Чарли взрослеет, меняется круг его общения и мнение о мире.

Фото: © кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»

Фильм стал экранизацией эпистолярного романа Стивена Чбоски. Картина получила премию «Независимый дух» за лучший дебютный фильм и попала в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

«Парфюмер: История одного убийцы»

Германия/Франция/Испания, 2006 год, режиссер: Том Тыквер, 18+, IMDb: 7.5

В ролях: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, Алан Рикман, Рейчел Херд-Вуд

Фильм рассказывает о никогда не знавшей любви, сироте Жане-Батисте Гренуе. Он достиг настоящих успехов среди парфюмеров. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.

С момента выхода романа в свет Патрик Зюскинд отказал нескольким режиссерам в разрешении на кинопостановку и уступил только своему другу продюсеру Бернду Айхингеру. Поэтому фильм режиссера Тома Тыквера считается единственной точной экранизацией произведения.

«Облачный атлас»

США, 2012 год, режиссеры: сестры Вачовски и Том Тыквер, 18+, IMDb: 7.4

В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Джим Стерджесс, Бен Уишоу

Режиссеры Лана и Эндрю Вачовски и Том Тыквер написали сценарий на основе одноименного романа Дэвида Митчелла, изданного в 2004 году. Это стало первой и пока единственной экранизацией произведения.

Фото: © кадр из фильма «Облачный атлас»

Фильм состоит из шести независимых, но связанных историй о шести людях из прошлого, настоящего и будущего. Одни и те же актеры играют нескольких героев в разных сюжетных линиях.

«Искупление»

Великобритания/Франция/США, 2007 год, режиссер: Джо Райт, 18+, IMDb: 7.8

В ролях: Кира Найтли, Джеймс МакЭвой, Сирша Ронан, Харриет Уолтер

Действие фильма, снятого по одноименному роману Иэна Макьюэна, начинается в 1953 году. 13-летняя Брайони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она наблюдает историю любви между сыном прислуги Робби и ее старшей сестрой.

Однажды кузина героини становится жертвой насильника, и Брайони, дорисовав в воображении случившееся, указывает на Робби. Молодого парня сажают в тюрьму, а после он отправляется на войну. Параллельно Брайони начинает враждовать с сестрой из-за случившегося. В конце героине придется искупить свою клевету.