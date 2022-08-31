Поборник демократии или Иуда: реакция мира на смерть Горбачева

Первый и последний президент СССР, последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев скончался 30 августа. Мировые и российские политики назвали его человеком, изменившим историю XX века и давшим свободу миллионам людей. У патриотических Z-каналов известие вызвало «радость от смерти предателя».

Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, последний год он провел в больнице.

Президент США Джо Байден:

— Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин:

— Умер Михаил Горбачев, автор „нового мышления“ и „перестройки“, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш:

— Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

— Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил в мирном завершении холодной войны.

Политик Григорий Явлинский:

— Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью — это уже наша ответственность.

Актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценнегер:

— Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью познакомиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни.

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Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться вокруг и сказать: «Это не работает на людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?»

Именно это Горбачев сделал в старом СССР. Его навсегда запомнят как героя, который демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони:

— Ушел поборник демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю XX века. Его прозорливости и спокойной рассудительности будет не хватать, особенно в это сложное время в международной политике.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер:

— Народы Восточной Европы и немцы и, в конечном счете, российский народ должны поблагодарить его за вдохновение и мужество в продвижении идей свободы. Он начал исторические преобразования на благо человечества и российского народа.

Бывший посол США в России Майкл Макфол:

— Трудно назвать человека, который изменил ход истории (и направил его) по более позитивному направлению, чем Михаил Сергеевич Горбачев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

— Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой.

По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху «перестройки» и «нового мышления» и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира.

Телеграм-канал Караульный Z:

— Издох наконец, падаль поганая. Сколько трупов и уничтоженных судеб, сколько было на этой гниде, не снилось никакому Сталину. Хорошо, что дожил до сегодняшнего дня и видел все своими глазами. Не было ему возмездия хуже.

Телеграм-канал Александр V Ионов:

— Горбачев все… Предстал перед Всевышним. За спиной у него осталась разрушенная страна, преданные идеалы и слава Иуды, пьющего горе миллионов людей из тысяч опустевших сел и городов.