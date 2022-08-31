Александр Гудков спародировал клип «Я русский»

Шоумен Александр Гудков снял клип «Я узкий», спародировав исполнителя Shaman'a c клипом «Я русский».

Песня Гудкова легла на мотив песни «Я русский», клип снят в том же стиле, что и у Shaman'a. При этом, разместив видео на YouTube, Гудков сослался на оригинал песни и видео автора композиции.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к выходке Гудкова. В комментариях они написали, что новый клип подходит для «узкой аудитории», а также поблагодарили шоумена за песню «о нашем узком народе».

Певец Shaman получил популярность благодаря песне «Встанем», вышедшей накануне начала военной спецоперации на Украине. Композиция «Я русский» укрепила его успех и сделала почти главным патриотичным артистом России. Александр Гудков в свою очередь во время спецоперации занял пацифистскую позицию.