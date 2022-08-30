Американский исход: как изменился Афганистан за год без США

Последний самолет с американскими солдатами покинул Кабул ровно год назад, в ночь на 31 августа. После 20-летнего военного присутствия США и НАТО бежали из воинственной страны. Эксперты пророчили Афганистану погружение в хаос, а его соседям — вторжение фанатиков. Сбылись ли эти прогнозы?

Не зря историки назвали Афганистан «кладбищем империй». Он пошатнул репутацию Великобритании. Трижды британцы воевали с афганцами в XIX и начале XIX века. В итоге Лондон в 1919 году официально признал его независимость.

Афганистан подтолкнул к краху СССР. В 1979 году советские войска пересекли афганскую границу и до 1989 года сражались там с иллюзорной целью. Запад во главе с США оказывал поддержку афганским моджахедам и в итоге вскормил исламистский террористический интернационал.

Становление Усама бен Ладен, будущего лидера «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации), начиналось в 1980-е годы в Афганистане. Он там командовал отрядом арабов. А 11 сентября 2001 года его сторонники взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке.

Бен Ладен скрывался в афганских горах. И США, недолго думая, перебросили туда войска, чтобы поймать «террориста №1». Им довольно быстро удалось свергнуть режим талибов (запрещенной в России террористической организации), но разгромить они их за 20 лет не сумели.

«Пентагон за 20 лет потратил 837 миллиардов долларов на боевые действия в Афганистане, в ходе которых 2443 американских военных и 1144 союзных военнослужащих были убиты и 20 666 американцев получили ранения».

Штаты потратили на Афганистан колоссальные деньги — порядка двух триллионов долларов. Но проамериканский режим в Кабуле за пару месяцев рухнул, как карточный домик. Политики из США до сих пор не могут внятно объяснить, зачем им была нужна эта страна.

В итоге год назад мировые державы махнули рукой и оставили Афганистан в покое. Афганцам пообещали гражданскую войну, межнациональную рознь, полную разруху и голод. Мир предупредили о росте террористической угрозы. Соседние среднеазиатские страны испугали вторжением исламских фанатиков.

Кто такие талибы

Талибы — религиозная организация, исповедующая ислам в фундаменталистском прочтении. Иными словами, они пытаются построить справедливое общество времен пророка Мухаммеда.

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Ядро движения составили выпускники пакистанских медресе (в переводе с арабского «талиб» — студент). Но эти медресе — скорее не образовательные, а социальные учреждения. Афганская война в 1980-ых привела к появлению десятков тысяч обездоленных мальчишек. И эти заведения стали для них единственным местом, где они могли получить кров и еду.

Движение появилось, как ответ на хаос начала 1990-ых годов, когда Афганистан находился под гнетом мародерствующих банд. Талибы довольно быстро сумели навести порядок, как они его себе представляли. В этом им активно помогали пакистанские спецслужбы. Поначалу и США относились к ним с симпатией.

После теракта в Нью-Йорке талибы приютили у себя бен Ладена, что дало повод США для вторжения. В ходе 20-летней борьбы с американцами движение стало использовать террористические методы — сказалось влияние «Аль-Каиды».

Терроризм, экспансия и национальная рознь

Угроза терроризма со стороны талибов оказалась чрезмерно преувеличенной. После того, как год назад они пришли к власти, их руководство старается показать свою цивилизованность и стремление к мирной жизни.

«Талибан» принципиально отличается от глобальных исламистских террористских организаций. Члены последних ради своих джихадистских идеалов по сути отказываются от «рода и племени». Талибы же говорят, что они афганцы, а именно пуштуны — представители крупнейшего этноса страны.

Движение вступило в борьбу со множеством террористических организаций, осевших в стране за десятилетия войны с СССР и США. Вызов нынешним кабульским властям бросил филиал «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) — «Вилаят Хорасан». Его боевики устраивают теракты по всему Афганистану.

Американцы увозят из Афганистана тела последних погибших в 20-летней войне Фото : Photo by 1st Lt. Mark Andries

Не оправдались страхи по поводу вторжения отрядов «Талибана» на территорию соседних государств — Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Руководство талибов сразу отвергло такую возможность. К тому же у них слишком много внутренних проблем.

Не сбылись прогнозы и в отношении гражданской войны. Талибы — пуштуны. Представители этой национальности правили Афганистаном много лет. С ними традиционно враждовали другие этносы страны — таджики, узбеки и потомки воинов Чингиз-Хана — хазарейцы.

В 2001 году американцам удалость сколотить из этих этносов «Северный альянс», который помог выбить талибов из Кабула. После бегства США альянс реанимировать не удалось. Спорадическое сопротивление оказывают только таджики в Панджшерском ущелье, но большой угрозы для властей они не представляют.

Мировая изоляция

Главная проблема режима талибов — мировая изоляция. Их справедливо критикуют за невыполненное обещание включить в правительство представителей непуштунских национальностей.

«Талибан» также ругают за ущемление прав женщин. Власти потребовали, чтобы женщины выходили на улицу только с закрытым лицом и вообще покидали дома только в случае крайне необходимости. Девочкам старше 12 лет запретили посещать школу.

Афганистан остается главным производителем опиума и героина в мире. Талибы просят помощи у мира, чтобы побудить крестьян выращивать вместо опиумного мака продовольствие. Но средств у них хватает только на борьбу с голодом. По данным ООН, в стране голодает половина населения.

И если бы не помощь России, Китая, Пакистана, ОАЭ и ряда других стран, в Афганистане бы разразилась гуманитарная катастрофа. Тем временем США заблокировали или попросту украли государственные активы Кабула на сумму 7 миллиардов долларов. Эти средства талибы собирались направить на закупку продовольствия и медикаментов.

Эксперты говорят, что оставлять Афганистан наедине с собой сейчас нельзя. Он может опять погрузиться в хаос. Талибы пытаются прорвать мировую изоляцию. Они надеются на международное признание. Руководство движения пытается наладить связи с Москвой и та идет им навстречу.

Афганистан недавно попросил российскую нефть. Взамен Кабул предложил Москве полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Россия обещала помочь. История повторяется.