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Итальянец рассказал о «секретном триумфе» Путина

Источник:
Corriere della Sera
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Фото: © пресс-служба президента России

Успехи в сельском хозяйстве в России стали «секретным триумфом» президента Владимира Путина, считает обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини.

Журналист напомнил, как в эпоху СССР американские фермеры из США «не давали советским гражданам голодать». «При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — пишет Рампини.

По его словам, с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз. И в этом году российские аграрии добьются рекордного экспорта зерна вопреки страшным сценариям, отметил он.

Сельское хозяйство — «секретный триумф» Путина, уверен Рампини. Под контролем России в зависимости от года находится 13-16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022-го российский экспорт должен превысить уровень прошлого года.

Еще одна хорошая новость для Путина — влияние глобального потепления. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», — пояснил Рампини.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...