Успехи в сельском хозяйстве в России стали «секретным триумфом» президента Владимира Путина, считает обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини.

Журналист напомнил, как в эпоху СССР американские фермеры из США «не давали советским гражданам голодать». «При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — пишет Рампини.

По его словам, с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз. И в этом году российские аграрии добьются рекордного экспорта зерна вопреки страшным сценариям, отметил он.

Сельское хозяйство — «секретный триумф» Путина, уверен Рампини. Под контролем России в зависимости от года находится 13-16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022-го российский экспорт должен превысить уровень прошлого года.

Еще одна хорошая новость для Путина — влияние глобального потепления. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», — пояснил Рампини.