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Сотрудник «Мария‑Ра» в Новосибирске закрыл ребенка в холодильнике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили дело о лишении свободы после того, как сотрудник магазина «Мария-Ра» закрыл мальчика в холодильнике из-за слов о просроченных продуктов, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, в понедельник сотрудник магазина на улице Селезнева, 46/1 «Мария-Ра» закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика. Ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура Новосибирской области проконтролирует действия правоохранительных органов.

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