Самый сильный: зачем России космический «царь-двигатель?»

Корпорация «Энергомаш» завершила огневые испытания двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5». Установка подтвердила все изначально заложенные характеристики и готова к серийному выпуску. Зачем «Роскосмосу» потребовался самый мощный в мире «царь-двигатель»?

Тяга РД-171МВ превышает 800 тонн — это мировой рекорд для выпускаемых на сегодня установок. Если тягу перевести в более привычную мощность, то показатель РД-171МВ составит 246 тысяч лошадиных сил.

Безопасный и мощный

Двигатель в ходе испытаний проработал 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда, сообщается на сайте «Роскосмоса». Ресурс установки подтвердился, все силовые узлы выдержали нагрузку.

По словам гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова, испытанный РД-171МВ имеет окончательный вариант конструкции. Подмосковное предприятие уже приступило к сборке второй установки. Фактически это означает, что «царь-двигатель» пошел в серию.



Испытания РД-171МВ Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

РД-171МВ работает на экологически безопасной топливной паре «нафтил-кислород», его характеристики позволяют выводить на орбиту до 17 тонн груза. Тепловая мощность, выделяемая камерой сгорания двигателя, составляет 27 миллионов киловатт — как у крупной гидроэлектростанции.

Как создавался рекордсмен

Двигатель РД-171МВ — модернизированная версия двигателя РД-171М, которым оснащали ракету-носитель «Зенит». В свою очередь, РД-171М базируется на РД-170, самом мощном советском двигателе, разработанном для сверхтяжелой ракеты «Энергия».

Заложенный в базовой модели потенциал позволил создать целое семейство успешных ракетных двигателей. Так, мощный четырехкамерный РД-170 разделили «пополам», получив РД-180 с двумя камерами сгорания и тягой в 423 тонны.

РД-180 оказался настолько удачным, что его более двадцати лет закупали американцы — для запусков своих ракет Atlas V. Позднее РД-180 тоже разделили — получился РД-191 с тягой порядка 200 тонн, предназначенный для ракет-носителей «Ангара».

Разработка РД-171МВ началась в 2017 году — «Роскосмосу» потребовался двигатель для перспективной ракеты «Союз-5» («Иртыш»), которая по своей грузоподъемности занимает место между средней «Союз-2» и тяжелой «Ангарой». Кроме этого, РД-171МВ будут устанавливаться на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Зачем понадобились новые ракеты

«Союз-5» — ракета среднего класса, которую создали на замену ракете-носителю «Зенит». Производство «Зенита» было прекращено после 2014 года — в связи с ухудшением российско-украинских отношений.

Между тем России нужна современная и недорогая космическая ракета, которая умела бы взлетать с любых космодромов, выводить на орбиту спутники и забрасывать космонавтов на МКС. Такой универсальной лошадкой должна стать «Союз-5».

Ракеты-носители космического назначения включают четыре основных класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. Согласно отечественной классификации, тяжелой считался носитель грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, сверхтяжелой — свыше 100 тонн.

Что касается «Енисея», то этот гигант сможет выводить на околоземную орбиту порядка 100 тонн груза. Такая грузоподъемность нужна для дальних космических миссий — например, полета на Луну или Марс.

Официальная задача «Енисея» — изучение Солнечной системы, планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства, а также выведение пилотируемых кораблей на околоземную орбиту. Без РД-171МВ и такой ракеты у России не будет космического будущего.