Архары на Алтае разделили пастбище с домашним скотом

Жители Горного Алтай засняли редкое видео, на котором краснокнижные архары мирно пасутся в горах недалеко от домашнего скота.

Ролик засняли в окрестностях одного из сел высокогорного Кош-Агачского района республики, расположенного на высоте порядка двух тысяч метров над уровнем моря. Видео опубликовано на странице Сайлюгемского национального парка, созданного для охраны этих редких животных.

Алтайский горный баран или аргали обитает на границе России и Монголии, этих животных осталось очень мало, они занесены в Красную книгу.

В России аргали живут только на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Цаган-Шибэту плато Укок в Республиках Алтай и Тува, а раньше доходил до Забайкалья. Главная угроза аргали в России — нелегальная охота. Огромные рога самцов — желанный трофей для браконьера.