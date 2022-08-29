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Девятый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новые серии девятого сезона «Реальных пацанов» покажут на ТНТ с 29 августа. На этот раз Коля Наумов будет писать автобиографию.

В новом сезоне вернется золотой состав «Реальных пацанов»: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ершов.

По сюжету, Колян начинает переосмыслять свою жизнь на страницах автобиографии. Для этого он заезжает в ту квартиру, где еще 12 лет назад начинал записывать видео о своей жизни. Каждая новая глава открывает в Коляне что-то новое – причем как для себя, так и для окружающих.

Других героев тоже ждут большие открытия: Лера переоценит свои отношения с Колей и посмотрит на них со стороны, Вован столкнется с постродовой депрессией и родительским кризисом, Валя будет утопать в работе главы района, Иваныч запустит политическую карьеру и включится в губернаторскую гонку, а Машка уйдет от Эдика, который в этот раз попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» выйдет с 29 августа в 20.00 на ТНТ.

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Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.