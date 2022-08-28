НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Летальность коронавируса снизилась в 15 раз

Источник:
ТАСС
526 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%, по сравнению с началом пандемии она снизилась в 15 раз, сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Летальность сейчас не высокая - она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — сказал он в интервью агентству ТАСС.

По его словам, пик заболеваемости ковидом в России ожидается в течение одной-двух недель. Суточное число заразившихся может достигнуть 60 тысяч отметил Альтштейн.

«Подъем [заболеваемости ковидом] начался во второй половине июля, медленно шел, потом ускорялся», — уточнил эксперт.

Еще по теме
Врач рассказала о самом опасном продукте на завтрак
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Пять кило за неделю: как похудеть на кабачках
Пищевая добавка резко снизила риск наследственного рака
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
Умер актер «Молодежки» и «Интернов» Максим Пинскер
Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
84
Российские десантники остановили украинский прорыв
62
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
53
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
47
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
47
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы