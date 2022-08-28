Летальность коронавируса снизилась в 15 раз

Летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%, по сравнению с началом пандемии она снизилась в 15 раз, сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Летальность сейчас не высокая - она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — сказал он в интервью агентству ТАСС.

По его словам, пик заболеваемости ковидом в России ожидается в течение одной-двух недель. Суточное число заразившихся может достигнуть 60 тысяч отметил Альтштейн.

«Подъем [заболеваемости ковидом] начался во второй половине июля, медленно шел, потом ускорялся», — уточнил эксперт.