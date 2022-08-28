Суды стали строже наказывать за использование фальшивых купюр

Третий кассационный суд общей юрисдикции жестко предупредил граждан о том, что использование фальшивых купюр является тяжким преступлением.

«Ассоциация юристов России предостерегает граждан от использования фальшивых купюр. Сегодня на практике внедряются жесткие подходы в наказании за подобные преступления», — сказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Эксперты сообщают, что в мессенджерах и интернете разворачивается торговля поддельными купюрами. Людям предлагают купить, допустим, за одну-две тысячи настоящих рублей пять тысяч фальшивых. Одной купюрой. А потом пойти и где-нибудь ее потратить.

Некоторые откликаются на подобные предложения. Так один из жителей Санкт-Петербурга приобрел за 11 тысяч рублей пять поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивыми деньгами он расплатился при покупке мобильного телефона, приводит «Российская газета» материалы суда.

Мужчину быстро нашли. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев. По мнению экспертов, если бы человек украл точно такую же сумму, то, не будучи рецидивистом, скорее всего получил бы мягкое наказание — без посадки. Но на использование фальшивых купюр поблажки не распространяются.