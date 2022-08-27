Глава Алтая бросил чиновникам спортивный вызов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после рабочего дня подтянулся на турнике и бросил своим коллегам-чиновникам спортивный вызов, предложив последовать его примеру.

Видео с упражнениями губернатор разместил в своем телеграм-канале. Подтягивания на турнике он назвал лучшим способом взбодриться после дневных поездок и перед бумажной работой.

«Пользуясь случаем, предлагаю всем членам правительства Республики Алтай, их заместителям, главам наших районов небольшой спортивный флешмоб. Расскажите, каким спортом занимаетесь, запишите часть своей тренировки или физической активности», – написал Хорохордин.

Он считает, что жителям будет интересно посмотреть не только кадры с рабочих встреч и совещаний чиновнииков, но и их неформальные спортивные фото- и видеоистории.