НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Алтая бросил чиновникам спортивный вызов

Источник:
Sibnet.ru
485 3
Фото: © правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после рабочего дня подтянулся на турнике и бросил своим коллегам-чиновникам спортивный вызов, предложив последовать его примеру.

Видео с упражнениями губернатор разместил в своем телеграм-канале. Подтягивания на турнике он назвал лучшим способом взбодриться после дневных поездок и перед бумажной работой.

«Пользуясь случаем, предлагаю всем членам правительства Республики Алтай, их заместителям, главам наших районов небольшой спортивный флешмоб. Расскажите, каким спортом занимаетесь, запишите часть своей тренировки или физической активности», – написал Хорохордин.

Он считает, что жителям будет интересно посмотреть не только кадры с рабочих встреч и совещаний чиновнииков, но и их неформальные спортивные фото- и видеоистории.

Еще по теме
Правительство Алтая опровергло «царские банкеты»
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Мэр Саянска в день города нарядился в костюм царя
Губернатор назвал новосибирского депутата «не самой умной девицей»
смотреть все
Политика #Местная власть #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Новая нефть: литий станет главным металлом России?
«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
55
Российские десантники остановили украинский прорыв
53
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
47
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы
46
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину