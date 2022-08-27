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Водка помогла растениям обходиться без воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lameiro / CC BY-SA 4.0

Этиловый спирт спасает растения во время экстремальной засухи, выяснили японские ученые. Так, обработка риса и пшеницы спиртом, который содержится в обычной водке, позволила им полностью обходиться без воды в течение двух недель.

В ходе эксперимента ученые в течение двух недель выращивали растения при нормальном поливе. Затем почву рядом с ними обрабатывали этиловым спиртом раз в день в течение трех дней, после чего растения перестали поливать.

Около 75% обработанных этанолом растений пшеницы и риса выжили после повторного полива через две недели, в то время как в контрольной группе выжило менее 5% необработанных растений, говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Plant and Cell Physiology.

Кроме этого, несмотря на отсутствие влаги, у обработанных спиртным растений росла урожайность. Оказалось, что растения, лишенные воды, закрыли свои устьица вскоре после обработки этанолом.

Это позволило им сохранять в листьях больше воды, чем необработанным растениям. Также у растений изменилась активность генов, что могло позволить им сократить потребление воды.

Специалисты отмечают, что обработка спиртом может стать простым и дешевым способом увеличения урожайности важных сельскохозяйственных культур в условиях постоянных засух.

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slavaynin

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