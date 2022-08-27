Водка помогла растениям обходиться без воды

Этиловый спирт спасает растения во время экстремальной засухи, выяснили японские ученые. Так, обработка риса и пшеницы спиртом, который содержится в обычной водке, позволила им полностью обходиться без воды в течение двух недель.
В ходе эксперимента ученые в течение двух недель выращивали растения при нормальном поливе. Затем почву рядом с ними обрабатывали этиловым спиртом раз в день в течение трех дней, после чего растения перестали поливать.
Около 75% обработанных этанолом растений пшеницы и риса выжили после повторного полива через две недели, в то время как в контрольной группе выжило менее 5% необработанных растений, говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Plant and Cell Physiology.
Кроме этого, несмотря на отсутствие влаги, у обработанных спиртным растений росла урожайность. Оказалось, что растения, лишенные воды, закрыли свои устьица вскоре после обработки этанолом.
Это позволило им сохранять в листьях больше воды, чем необработанным растениям. Также у растений изменилась активность генов, что могло позволить им сократить потребление воды.
Специалисты отмечают, что обработка спиртом может стать простым и дешевым способом увеличения урожайности важных сельскохозяйственных культур в условиях постоянных засух.
ponhik78??? Украина питает АЭС? Это как?
d6w58vnowuобезьяна, таки, доигралась с гранатой...
slavaynin"Это будет самая сложная зима")
DisobedientПусть организаторы перед выступлением скрины ее записей выложат и аудио файлы. Пусть публика знает кем...