Вышел трейлер Atomic Heart под песню Аллы Пугачевой

Российская студия Mundfish выпустила новый трейлер игры Atomic Heart, в котором прозвучала песня Аллы Пугачевой «Звездное лето» 1979 года.

Разработчики экшена под аккомпанемент советского хита продемонстрировали динамичные сражения, в которых главному герою противостоят вышедшие из-под контроля роботы.

Atomic Heart — приключенческий шутер, действие которого происходит в альтернативном СССР. Выход игры запланирован в период с сентября по декабрь 2022 года, при этом представители студии уже несколько раз опровергали возможный перенос выхода игры.

Игра выйдет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Atomic Heart получит поддержку технологий трассировки лучей и DLSS от NVIDIA, а также разрешения 4К.