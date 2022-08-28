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Терапевт раскрыла неожиданные причины бессонницы

Источник:
«Газете.Ru»
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Фото: Alyssa L. Miller / Attribution License

Бессонница может совершенно разные причины, точно их определить, способна специальная диагностика, рассказала терапевт, врач оздоровительного центра здоровья Verba Mayr Ольга Парфенова.

Среди причин нарушений сна могут быть ожирение, гипотиреоз (недостатком гормонов щитовидной железы), дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другие. Человек может не высыпаться из-за ночного храпа с дыхательными паузами — синдрома обструктивного апноэ.

«Мозг человека, страдающего этим недугом, при каждой паузе в дыхании частично пробуждается. Таких моментов может быть более 500 в ночь, и нормальная структура сна нарушается. Пациент теряет концентрацию, а уже через пару часов начинает чувствовать сильную сонливость», — рассказала Парфенова «Газете.Ru».

Отталкиваясь от данных диагностики, проводимой с помощью компьютерной сомнографии, врач назначит индивидуальное лечение. Так, при неврологических проблемах могут быть рекомендованы легкие седативные препараты, а также когнитивная поведенческая терапия.

«При трудностях с дыханием рекомендована консультация отоларинголога, поскольку причинами могут послужить аномалии строения дыхательных путей, ОРВИ, лор-заболевания. После их устранения или исключения возможно применение CPAP-терапии», — заключила эксперт.

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