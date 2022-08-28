Врач рассказала о самом опасном продукте на завтрак

Люди должны с большой осторожностью относиться к свежевыжатым сокам и яичнице с беконом на завтрак, посоветовала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Порция апельсинового сока утром — это автоматически перебор по фруктозе. «Фруктоза — это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира», — цитирует «Российская газета» Павлову.

Она отметила, что не стоит налегать на фрукты при похудении. Врач привела в пример свою пациентку, которая, чтобы увеличить процент жира в организме, начала усердствовать с яблоками и другими фруктами. И у нее легко получилось набрать вес.

Также, по мнению специалиста, одно из самых вредных блюд в принципе — жареный бекон на завтрак. «Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека. Ведь это — просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые дают огромный удар по нашей молодости и здоровья», — предупредила врач.