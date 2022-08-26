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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Папа Римский обвинил НАТО в провоцировании конфликта на Украине

Источник:
Foreign Affairs
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Фото: Casa Rosada / CC BY-SA 2.0

Папа римский Франциск придерживается мнения об ответственности НАТО за начало конфликта на Украину, написали в совместной статье для журнала Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Понтифик также с позицией Москвы относительно того, что Соединенные Штаты и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, отмечают авторы статьи. «Такая позиция завоевала множество сторонников, от видных ученых до папы римского», — пишут Хилл и Стент.

Франциск еще в мае заявил, что конфликт на Украине, «возможно, был каким-то образом спровоцирован». Ранее понтифик призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в интерпретации ситуации вокруг Украины.

Ранее Франциск выразил соболезнования по поводу гибели в результате теракта философа и журналистки Дарьи Дугиной, заявив о том, что он «думает о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве».

МИД Украину за это вызвал «на ковер» представителя Папы Римского в Киеве. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «украинское сердце разрывается» от слов Франциска. По его словам, выражать сострадание Дугиной было «несправедливо».

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Политика #Мир
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