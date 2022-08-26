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Ройзмана освободили в зале суда

Источник:
ТАСС
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Фото: Lee Ayrton / CC BY-SA 4.0

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить в зале суда экс-мэра города Евгения Ройзмана, задержанного в среду по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

«Освободить Ройзмана Евгения Вадимовича из-под стражи в зале суда немедленно после оглашения постановления», — приводит ТАСС слова сказала судьи.

Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили посещать публичные места, отправлять и получать сообщения, пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев, когда ему нужно будет поговорить с адвокатом, представителями обвинения, судом, а также вызвать медиков и ремонтников.

Дело в отношении Ройзмана возбуждено за ролик на его YouTube-канале. В одном из видео он использовал негативные термины для описания специальной военной операции на территории Украины.

Ройзман в среду, 24 августа был задержан в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (часть 1 статья 280.3 УК РФ).

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