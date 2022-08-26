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Путин поручил расширить ипотечную программу для частных домов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0

Президент России Владимир Путин поручил проработать расширение программы ипотеки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно. Срок — 10 сентября 2022 года», — сказано в одном из поручений правительству России

Также Путин поручил наделить регионы правом предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство «с обязательством построить жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки». Срок по этому поручению установлен до 20 января 2023 года.

К 10 декабря 2022 года российское правительство должно также представить предложения о поддержке строительства частных домов с использованием быстровозводимых конструкций. Речь идет в том числе о создании и приобретении соответствующих технологий.

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