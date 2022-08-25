Путин увеличил штатную численность армии

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность Вооруженных сил на 137 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Общий штат армии теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628. Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны дополнительных средств из бюджета.

Предыдущий указ действовал с января 2018 года. Согласно этому документу, штатная численность ВС России составляла 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих. Всего с 1997 года штатная численность российской армии менялась восемь раз.

Согласно открытой части проекта бюджета на 2022–2024 годы, в 2022 году на вооруженные силы России будет израсходовано в сумме 1 067,3 миллиарда рублей, в 2023 году — 1 110,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 1 143,7 миллиарда рублей.