Эстония испугалась детонации российских удобрений

Эстонские власти обеспокоены риском самопроизвольного взрыва российских удобрений в портах Мууга и Силламяэ. Их реализация невозможна из-за санкций Евросоюза, однако длительное хранение такого груза требует особых условий.

В настоящее время на складах в Мууга находится около 12 тысяч тонн удобрений, в порту Силламяэ — также несколько тысяч тонн, передает портал ERR. Они находятся там уже более шести месяцев.

Зона возможного поражения в Мууга составляет 2,8 километра и может затронуть до 20 тысяч человек. В Силламяэ поражение может достичь 4,3 километра, под угрозой около 30 тысяч человек.

В сложившейся ситуации власти Эстонии предлагают операторам портов использовать исключения из санкционного режима, поскольку возникает угроза жизни людей и окружающей среды.

Предлагается реализовывать удобрения на рынке, но при этом не допустить получения прибыли от сбыта товара Россией. Соответствующие разрешения Эстония ожидает не раньше, чем через несколько месяцев.

В 2020 году в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачных удобрений, которые хранились на судне около семи лет. В результате погибло 210 человек, 6 тысяч человек были ранены, порт получил значительные повреждения.