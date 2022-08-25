Россия перешла на бережливую модель потребления

Россияне переходят на новую бережливую модель потребления,
выбирая товары по более низкой цене и все больше ориентируются на скидки,
заявил президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Потребители стали более экономными. Отчасти это связано с
замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, но в целом
мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели
стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются
на скидки», — сказал Караваев в интервью РИА Новости.
По его словам, изменилась и структура потребительских
расходов. Так, год назад в ней преобладали непродовольственные товары, а в июле
2022 года основная доля расходов (почти 38%) пришлась на продовольствие. При
этом доля трат на непродовольственные товары снизилась с 41% до 36,8%.
«Если говорить о спросе на конкретные товарные группы, то
сохраняется устойчивый высокий спрос на молочную и мясную продукцию,
алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад», — пояснил Караваев.