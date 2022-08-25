Россия перешла на бережливую модель потребления

Россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене и все больше ориентируются на скидки, заявил президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Потребители стали более экономными. Отчасти это связано с замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, но в целом мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», — сказал Караваев в интервью РИА Новости.

По его словам, изменилась и структура потребительских расходов. Так, год назад в ней преобладали непродовольственные товары, а в июле 2022 года основная доля расходов (почти 38%) пришлась на продовольствие. При этом доля трат на непродовольственные товары снизилась с 41% до 36,8%.

«Если говорить о спросе на конкретные товарные группы, то сохраняется устойчивый высокий спрос на молочную и мясную продукцию, алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад», — пояснил Караваев.