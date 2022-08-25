НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия перешла на бережливую модель потребления

Источник:
РИА Новости
425 5
Фото: © Sibnet.ru

Россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене и все больше ориентируются на скидки, заявил президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Потребители стали более экономными. Отчасти это связано с замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, но в целом мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», — сказал Караваев в интервью РИА Новости.

По его словам, изменилась и структура потребительских расходов. Так, год назад в ней преобладали непродовольственные товары, а в июле 2022 года основная доля расходов (почти 38%) пришлась на продовольствие. При этом доля трат на непродовольственные товары снизилась с 41% до 36,8%.

«Если говорить о спросе на конкретные товарные группы, то сохраняется устойчивый высокий спрос на молочную и мясную продукцию, алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад», — пояснил Караваев.

Еще по теме
Wildberries ввел динамический тариф на возврат
IKEA подтвердила планы возвращения в Россию
«Параллельные» iPhone 13 сильно подешевели в России
Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (5)
Картина дня
ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота
Россия завершила испытания «царь-двигателя»
Guardian перечислила пять вариантов развития ситуации на Украине
Россия перешла на бережливую модель потребления
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
51
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто