Путин назначил новую выплату родителям школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить 10 тысяч рублей родителям учеников на территориях Донбасса, а также Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, передает пресс-служба Кремля.

Выплаты начисляются одному из родителей либо законным представителям при условии, что дети от 6 до 18 лет приступили к обучению в школах, расположенных на этих территориях, не позднее 15 сентября 2022 года. Выплаты должны быть начислены до 1 октября.

Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. Правительству в ходе выплат поручено взаимодействовать с органами исполнительной власти Донецкой и Луганской народных республик, администраций Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

За полгода спецоперации российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, часть территории ДНР, частично Запорожье, а также Херсонскую область и часть Харьковской.