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IKEA подтвердила планы возвращения в Россию

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Нидерландский холдинг Ingka Group, которому принадлежат сети IKEA и «Мега», в будущем надеется вернуться в Россию, следует из заявления компании. При этом пока Ingka Group не видит условий для возобновления работы на российском рынке.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине.

IKEA 15 июня объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, сократить бизнес в стране и уволить часть сотрудников. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. При этом полностью компания не уходит.

«Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — говорилось в сообщении компании.

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Siberian sinner

Но мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...

RenegaTT

Турки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))

Siberian sinner

Первые 100 покупателей получают в подарок персидский ковёр, Шахерезаду и мешок фиников.

D762

Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.