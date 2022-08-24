IKEA подтвердила планы возвращения в Россию

Нидерландский холдинг Ingka Group, которому принадлежат сети IKEA и «Мега», в будущем надеется вернуться в Россию, следует из заявления компании. При этом пока Ingka Group не видит условий для возобновления работы на российском рынке.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине.

IKEA 15 июня объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, сократить бизнес в стране и уволить часть сотрудников. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. При этом полностью компания не уходит.

«Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — говорилось в сообщении компании.