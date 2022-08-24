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«Дневная смена»: веселая охота на вампиров

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма «Дневная смена»
«Дневная смена», комедийный боевик режиссера-каскадера Дж. Дж. Перри, вышел на сервисе Netflix 12 августа. Кино рассказывает об охотниках на вампиров, в роли главного героя выступает Джейми Фокс. Режиссер-дебютант не стал рисковать и собрал все клише про мистических кровососов, перемешав комедию и зубодробительный экшен.

Сюжет: вампиры под ударом

Бад Яблонски (Джейми Фокс) — мойщик бассейнов из Лос-Анджелеса. Но ему нужно содержать семью, поэтому по ночам наш герой подрабатывает истреблением самых настоящих вампиров.

Дочка главного героя отправляется на учебу в другой город и Баду предстоит срочно найти 10 тысяч долларов. Он берет крупный заказ, однако начальство отказывается отпустить его одного — ведь в своей охоте Бад пренебрегает всеми установленными правилами.

Напарником охотника становится офисный клерк Сет (Дэйв Франко), который начитался книжек про мир вампиров и уверен, что знает о них все. Ему предстоит проследить за действиями Бада и докладывать «наверх» в случае новых нарушений.

Однако выполнение заказа оборачивается хаосом — убитые охотником вампиры оказываются крупными шишками, а оставшиеся в живых вурдалаки решают отомстить Баду и заодно захватить власть над человечеством.

Премьера в мире: 12 августа 2022 года
Страна:  США, студия Impossible Dream Entertainment
Жанр:  комедия, боевик, ужасы
Режиссер:  Дж. Дж. Перри
Актеры:  Джейми Фокс, Дэйв Франко, Снуп Догг, Петер Стормаре
Продолжительность: 110 минут
Возраст:  рейтинг R 

Съемки: Джон Уик против кровососов

Во время производства «Дневной смены» режиссер черпал идеи у каскадеров-постановщиков «Джона Уика», в итоге проект стал смесью «Зловещих мертвецов», «Большого переполоха в маленьком Китае» и «Пропащих ребят».

Дж. Дж. Перри — мастер боевых искусств, постановщик трюков и каскадер. Так, в 2004 году за работу над «Сокровищем Амазонки» Перри получил награду World Stunt Awards в номинации «Лучший каскадер года».

Фото: © кадр из фильма «Дневная смена»

Его опыт явно повлиял на «Дневную смену» — экшен здесь изобретательный и впечатляющий, несмотря на бюджетную графику. Перри также признался журналистам, что герой Джейми Фокса практически полностью срисован с него самого.

За сценарий проекта отвечал Шэй Хаттен, работавший над «Армией мертвецов» и «Джоном Уиком 3». Надо сказать, что происходящее на экране тяжело воспринимать серьезно, однако с классическими комедийными моментами в фильме все отлично.

Кроме Джейми Фокса и Дэйва Франко в фильмы сыграл небезызвестный рэпер Снуп Догг, у которого здесь эффектная, но эпизодическая роль. Также в ленте засветился Петер Стормаре, известный по роли Люцифера в «Константине» 2005 года.

Оценки: критики разочарованы

На Rotten Tomatoes оценки «Дневной смены» не впечатляют, 56% тухлости против 64% от зрителей. Вердикт критиков таков: «Игровых звезд и привлекательной глупой предпосылки явно не хватает, чтобы компенсировать скучные комедийные шутки ленты».

На IMDb оценка колеблется в районе 6,2, на «КиноПоиске» у фильма 6,4 балла. Многие зрители отмечают, что «Дневная смена» явно не в силах привнести что-то новое в затертую тематику охотников на вампиров.

Фото: © кадр из фильма «Дневная смена»

На сайте «Критиканство» рейтинг «Дневной смены» составляет 54%. Так, критик Алексей Хромов пишет, что лента часто выглядит пародией на боевики и в некоторые моменты превращается в гротеск, что явно не идет ей на пользу.

Стоит ли смотреть

«Дневная смена» — яркое и цветное бадди-муви в солнечных пейзажах Калифорнии, куда по воле режиссера затесались вампиры. Несмотря на свой комедийный жанр, фильм пытается сыграть на поле признанных столпов жанра — «Блейда» и «Яркости».

Увы, для этого в качестве вампирского кино новинке не хватает свежего сценария — все происходящее предсказуемо, а интерес зрителей держится исключительно на харизме актеров и бодром экшене.

Фото: © кадр из фильма «Дневная смена»

Заодно главному герою прописали простенькую мораль — чтобы удержать семью на плаву, требуется тяжело работать и попутно спасти мир от монстра, пытающегося поработить человечество.

Стоит констатировать, что «Дневная смена» — красочный, зрелищный и местами смешной фильм, в которой логика крушит мистическую загадочность мира вампиров уже через полчаса повествования. Разок посмотреть вполне можно. Наша оценка: 6,5 балла из десяти.

Тема: Рецензии
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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

Siberian sinner

Но мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред

urbasik

Игил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.