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Бренд Reebok вернется в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Firepower23 / Attribution License

Продажи спортивной одежды, обуви и аксессуаров бренда Reebok возобновятся в России — соответствующая информация появилась в официальном приложении компании.

Участникам программы лояльности уже начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing.

В частности, право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России уже получила отечественная компания ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ», отмечается в сообщении.

Турецкий холдинг FLO Retailing в мае выкупил российское подразделение Reebok, ему досталось более ста точек продаж марки. При этом Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта.

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