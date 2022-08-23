Бренд Reebok вернется в Россию

Продажи спортивной одежды, обуви и аксессуаров бренда Reebok возобновятся в России — соответствующая информация появилась в официальном приложении компании.

Участникам программы лояльности уже начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing.

В частности, право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России уже получила отечественная компания ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ», отмечается в сообщении.

Турецкий холдинг FLO Retailing в мае выкупил российское подразделение Reebok, ему досталось более ста точек продаж марки. При этом Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта.