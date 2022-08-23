Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из‑за Украины

Россия запросила на вторник, 23 августа проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися провокациями Киева вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Будет также поднята тема убийства дочери Александра Дугина, сообщили в постпредстве России.

«Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной)», — цитирует ТАСС постпреда России при ООН Василия Небензю.

По его словам, «это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ».

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание Совбеза созывается «в связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС» по пункту «угрозы международному миру и безопасности».

«Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша», — добавил Полянский.