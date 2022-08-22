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Снег выпал в августе в парке «Ергаки». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Снег выпал в августе в парке «Ергаки» в Красноярском крае, туристы порадовались такому сюрпризу от погоды.

Туристы поделились фотографиями с отдыха на базе в парке «Ергаки», где неожиданно в выходные выпал снег. Отдыхающих это обрадовало.

В выходные в Красноярском крае были заморозки до минус 2 градусов, выпал снег в горах. Температура воздуха в горах составляла 6 градусов тепла.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Здесь отдыхают туристы. Это 162 километра обустроенных экотроп и маршрутов, туристические базы, современные смотровые площадки.

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Жизнь #Природа #Красноярск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))