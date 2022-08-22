Снег выпал в августе в парке «Ергаки». ВИДЕО

Снег выпал в августе в парке «Ергаки» в Красноярском крае, туристы порадовались такому сюрпризу от погоды.

Туристы поделились фотографиями с отдыха на базе в парке «Ергаки», где неожиданно в выходные выпал снег. Отдыхающих это обрадовало.

В выходные в Красноярском крае были заморозки до минус 2 градусов, выпал снег в горах. Температура воздуха в горах составляла 6 градусов тепла.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Здесь отдыхают туристы. Это 162 километра обустроенных экотроп и маршрутов, туристические базы, современные смотровые площадки.