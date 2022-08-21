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Создатель «Спутника V» переделал вакцину из-за новых штаммов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые разработали вакцину «Спутник V» с новым антигенным составом после появления нового штамма коронавируса, сообщил директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ академик РАН Александр Гинцбург.

«Мы ждем, пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

По его словам, имеющаяся вакцина «Спутник» хуже работает против нового «омикрона» по сравнению с предыдущими штаммами.

«Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей», — отметил специалист.

Ученые, нашли в России новый штамм коронавируса — «дельтакрон». Эксперты подчеркивают, что такое сочетание — большая редкость, так как штамм «дельта» практически исчез.

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Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Asd10

Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...

Asd10

Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...