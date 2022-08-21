Гигантский помидор принес дачнице Lada Granta

Жительница Минусинска Марина Гольцова выиграла автомобиль Lada Granta на празднике «Минусинский помидор» за выращенный томат, вес которого превысил 1,8 килограмма, сообщила пресс-служба администрации города.

Гольцова вырастила помидор-чемпион «Спринт Таймер» весом 1,820 килограмма. Его конкуренты оказались немного меньше — 1,7 и 1,6 килограмма.

«Никакого секрета в выращивании чемпиона нет — есть рассада, теплица и любовь к помидорам. Претендента на победу я увидела сразу — на одной плодоножке был большой цветок», — рассказала победительница.

Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Рекорд на самый крупный помидор был поставлен в 2011 году, чемпион того года потянул на 2,146 килограмма.