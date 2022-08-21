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Гигантский помидор принес дачнице Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба администрации Минусинска

Жительница Минусинска Марина Гольцова выиграла автомобиль Lada Granta на празднике «Минусинский помидор» за выращенный томат, вес которого превысил 1,8 килограмма, сообщила пресс-служба администрации города.

Гольцова вырастила помидор-чемпион «Спринт Таймер» весом 1,820 килограмма. Его конкуренты оказались немного меньше — 1,7 и 1,6 килограмма.

«Никакого секрета в выращивании чемпиона нет — есть рассада, теплица и любовь к помидорам. Претендента на победу я увидела сразу — на одной плодоножке был большой цветок», — рассказала победительница.

Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Рекорд на самый крупный помидор был поставлен в 2011 году, чемпион того года потянул на 2,146 килограмма.

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Жизнь #Еда #Красноярск
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Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Asd10

Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...

Asd10

Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...