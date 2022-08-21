Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто

Дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья стала жертвой ЧП — автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым она управляла, взорвался.

Автомобиль взорвался вечером в субботу на дороге в районе поселка Большие Вяземы. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина, сообщило СК РФ по Московской области в телеграм-канале.

По данным следствия, в машине, предположительно, сработало взрывное устройство. Возбуждено дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

По данным СМИ, в автомобиле должен был ехать и сам Дугин — вместе с дочерью он присутствовал на патриотическом фестивале «Традиция», но в последний момент они сели в разные машины.

Дугиной было 30 лет. Она окончила философский факультет МГУ. Кандидат философских наук. Участвовала в политических ток-шоу.