Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто

Дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья стала жертвой ЧП — автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым она управляла, взорвался.
Автомобиль взорвался вечером в субботу на дороге в районе поселка Большие Вяземы. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина, сообщило СК РФ по Московской области в телеграм-канале.
По данным следствия, в машине, предположительно, сработало взрывное устройство. Возбуждено дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
По данным СМИ, в автомобиле должен был ехать и сам Дугин — вместе с дочерью он присутствовал на патриотическом фестивале «Традиция», но в последний момент они сели в разные машины.
Дугиной было 30 лет. Она окончила философский факультет МГУ. Кандидат философских наук. Участвовала в политических ток-шоу.
Asd10Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...
mosquito__2010Вообще страх потеряли эти иркуты.
Asd10Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...
Asd10Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...