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Долги россиян по кредиткам установили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Общая задолженность россиян по кредитным картам увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Одновременно с этим на 2,2% выросло число активных кредиток — сейчас на руках граждан России находится 52,7 миллиона карт, что также является историческим рекордом, пишет РИА Новости.

При этом выдачи кредитных карт в последнее время сокращаются. В июле количество нового «пластика» оказалось на 4,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Плохая задолженность по кредитам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд и также установила рекорд — 185,3 миллиарда рублей. Однако темпы роста такой задолженности снизились с 4,2% в начале года до 1,1% в июле.

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