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Россия создаст собственные подушки безопасности и ABS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Разработка коробки-автомата, подушек безопасности, ABS и ESP — приоритетные задачи для российского автопрома, власти выделят на это около 200 миллиардов рублей.

В перечень приоритетных для локализации в автопроме РФ вошли разработка двигателя внутреннего сгорания и его комплектующих, а также автоматической коробки передач, систем ABS и ESP, подушки безопасности и ремней безопасности, следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

Также в приоритетный перечень для локализации вошли топливная аппаратура, электродвигатель и сопутствующая электроника, ключевые элементы подвески, кузова, чипы. Должны выпускаться в России материалы для создания авто (от специальных сплавов и стали до полимерных материалов для топливного бака, до тканей и материалов для сидений и обивки руля), лакокрасочные материалы.

В стратегии отмечается, что автопром столкнулся со сложностями из-за прекращения в 2022 году поставок импортируемых компонентов. В России производят только электронные компоненты первого уровня (электронные блоки управления), а второго и третьего — нет.

Объем инвестиций будет постоянно расти: в 2022 он составит 24 миллиарда рублей, а в 2030 — 162 миллиарда рублей. К 2035 году уровень локализации должен составить 80%. 

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Авто #Автопром #Промзона
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