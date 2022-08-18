Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке

Губернатор Омской области Александр Бурков, а также главы Республики Алтай и Хакасии Олег Хорохордин и Валентин Коновалов попали в список руководителей, которых может ждать отставка, сообщает компания «Минченко консалтинг».

Эксперты оценивают политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Шесть из них приносят баллы (поддержка федеральных политиков, экономическая привлекательность региона, наличие больших проектов, качество политического менеджмента), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела против окружения).

По оценке компании «Минченко консалтинг», каждый десятый глава рискует потерять пост спустя полгода после начала военной спецоперации на Украине.

В отличие от Коновалова, которого политологи отправляют в отставку с первого дня избрания, Бурков и Хорохордин в декабре 2021 года считались «середняками» губернаторского корпуса.

У Буркова эксперты отняли сразу два балла за уголовные скандалы. Выборы губернатора в Омской области пройдут в следующем году, поэтому теоретически Бурков может попасть уже под ближайшую ротацию. «Будет торг со "Справедливой Россией"»,— сказал Минченко.

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По мнению Минченко, Коновалова не будут досрочно отправлять в отставку: эксперт не исключает, что администрация президента пустит непопулярного губернатора Хакасии на выборы в 2023 году, где он проиграет провластному кандидату. Он остался последним действующим губернатором, который смог победить конкурента-единоросса.

«Вероятно, осенние отставки тоже могут быть отложенными — внутриполитическому блоку (администрации президента) сейчас просто не до этого», — цитирует «Коммерсант» Минченко.

Политолог Ростислав Туровский считает преждевременной оценку вероятности отставок губернаторов, чьи полномочия истекают через два года (например, Хорохордин), поскольку «более актуальным для Кремля, конечно, является вопрос 2023 года».