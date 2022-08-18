НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке

Источник:
Sibnet.ru
480 2
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков, а также главы Республики Алтай и Хакасии Олег Хорохордин и Валентин Коновалов попали в список руководителей, которых может ждать отставка, сообщает компания «Минченко консалтинг».

Эксперты оценивают политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Шесть из них приносят баллы (поддержка федеральных политиков, экономическая привлекательность региона, наличие больших проектов, качество политического менеджмента), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела против окружения).

По оценке компании «Минченко консалтинг», каждый десятый глава рискует потерять пост спустя полгода после начала военной спецоперации на Украине.

В отличие от Коновалова, которого политологи отправляют в отставку с первого дня избрания, Бурков и Хорохордин в декабре 2021 года считались «середняками» губернаторского корпуса.

У Буркова эксперты отняли сразу два балла за уголовные скандалы. Выборы губернатора в Омской области пройдут в следующем году, поэтому теоретически Бурков может попасть уже под ближайшую ротацию. «Будет торг со "Справедливой Россией"»,— сказал Минченко.

#Местная власть
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?

По мнению Минченко, Коновалова не будут досрочно отправлять в отставку: эксперт не исключает, что администрация президента пустит непопулярного губернатора Хакасии на выборы в 2023 году, где он проиграет провластному кандидату. Он остался последним действующим губернатором, который смог победить конкурента-единоросса.

«Вероятно, осенние отставки тоже могут быть отложенными — внутриполитическому блоку (администрации президента) сейчас просто не до этого», — цитирует «Коммерсант» Минченко.

Политолог Ростислав Туровский считает преждевременной оценку вероятности отставок губернаторов, чьи полномочия истекают через два года (например, Хорохордин), поскольку «более актуальным для Кремля, конечно, является вопрос 2023 года».

Еще по теме
Мэр Саянска в день города нарядился в костюм царя
Губернатор назвал новосибирского депутата «не самой умной девицей»
Горсовет Новосибирска передал в полицию документы на депутата
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
смотреть все
Политика #Местная власть #Хакасия #Омск #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Обсуждение (2)
Картина дня
Советник Зеленского пригрозил уничтожить Крымский мост
Украина спровоцирует смену власти в Европе
Ретейлеры попросили о параллельном импорте Moet и Hennessy
Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать