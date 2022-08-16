Сервис «Лицей» получил новый развивающий курс

Одна из самых популярных обучающих платформ на рынке «Ростелеком Лицей» получила новый развивающий курс, который направлен на обучение ребенка так называемым soft skills.

Soft skills — так называемые гибкие навыки, важные для всех профессий. В список входят навыки публичного выступления, делового общения, работы в команде, организации деятельности, критического мышления.

Новый предмет поможет ученикам младших и средних классов освоить ораторское мастерство, покажет все преимущества нетворкинга и научит копить на мечту, сообщает пресс-служба Ростелекома.

На сегодня в «Лицее» представлены уроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Школьная программа систематизирована и поделена на три блока: начальная школа (1–4-й классы), средняя (5–8-й классы) и старшая (9–11-й классы).

При этом по одним и тем же предметам ребенок может обучаться по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Если первый содержит разработанную по образовательным стандартам учебную программу, то второй состоит из развивающего контента, который подается в игровой форме.