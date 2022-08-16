НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Сервис «Лицей» получил новый развивающий курс

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © Sibnet.ru

Одна из самых популярных обучающих платформ на рынке «Ростелеком Лицей» получила новый развивающий курс, который направлен на обучение ребенка так называемым soft skills.

Soft skills — так называемые гибкие навыки, важные для всех профессий. В список входят навыки публичного выступления, делового общения, работы в команде, организации деятельности, критического мышления.

Новый предмет поможет ученикам младших и средних классов освоить ораторское мастерство, покажет все преимущества нетворкинга и научит копить на мечту, сообщает пресс-служба Ростелекома.

На сегодня в «Лицее» представлены уроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Школьная программа систематизирована и поделена на три блока: начальная школа (1–4-й классы), средняя (5–8-й классы) и старшая (9–11-й классы).

При этом по одним и тем же предметам ребенок может обучаться по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Если первый содержит разработанную по образовательным стандартам учебную программу, то второй состоит из развивающего контента, который подается в игровой форме.

Еще по теме
Ростелеком расширил возможности опции «Игры Wargaming»
Игроки World of Tanks получили новую премиальную технику
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Ростелеком запустил тариф с огромным облачным хранилищем
смотреть все
Новости #Интернет #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Бесконтактный платеж смартфоном
ТЕМА ДНЯ
Одним касанием: как работает NFC
Эта технология используется при бесконтактных платежах, еще с ее помощью можно передавать информацию и иногда даже заряжать гаджеты
Сим карта и карта памяти на лотке смартфона
#Оборудование
Как выбрать SD‑карту для смартфона
От правильного выбора карты памяти зависит качество ее работы на конкретном смартфоне, а еще это помогает сэкономить
 Пользователь смартфона и ноутбука
#Интернет
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
 Логотипы Google и Chrome
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
12 августа
Одним касанием: как работает NFC
27 июля
Как выбрать SD‑карту для смартфона
28 июня
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
15 июня
Internet Explorer больше нет: что нужно знать
 Смотреть все