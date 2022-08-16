Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией

Пожар и детонация боеприпасов на временном складе в Джанкойском районе Крыма произошли из-за диверсии, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что пострадал ряд гражданских объектов.

Возгорание на временном складе боеприпасов случилось около 6.15 по московскому времени в районе населенного пункта Майское. Из-за детонации боеприпасов повреждены линии электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

На фоне чрезвычайного происшествия было прервано железнодорожное сообщение между Симферополем, Севастополем и Евпаторией и материковой Россией. На севере Крыма ввели локальный режим ЧС, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Также из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был быстро локализован. В результате взрывов пострадали два человека. В настоящее время продолжается эвакуация гражданского населения из пятикилометровой зоны вокруг склада.