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Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Пожар и детонация боеприпасов на временном складе в Джанкойском районе Крыма произошли из-за диверсии, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что пострадал ряд гражданских объектов.

Возгорание на временном складе боеприпасов случилось около 6.15 по московскому времени в районе населенного пункта Майское. Из-за детонации боеприпасов повреждены линии электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

На фоне чрезвычайного происшествия было прервано железнодорожное сообщение между Симферополем, Севастополем и Евпаторией и материковой Россией. На севере Крыма ввели локальный режим ЧС, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Также из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был быстро локализован. В результате взрывов пострадали два человека. В настоящее время продолжается эвакуация гражданского населения из пятикилометровой зоны вокруг склада.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

turan601

кто заместил? что заместили? как заместили? да народ и так схавает

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

shidoshi

маразм куда катится эта страна