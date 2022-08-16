НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

IKEA ликвидирует российскую «дочку»

Источник:
«Интерфакс»
471 2
Фото: © Sibnet.ru

Компания IKEA ликвидирует российскую «дочку» — Ingka Holding Europe, которая является владельцем ООО «Икеа Дом», свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

«Икеа Дом» управляет магазинами IKEA в России, а Ingka является холдинговой структурой компании. IKEA с 4 марта приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в России.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, предупредив при этом, что не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами.

Затем компания провела онлайн-продажу товаров из своих магазинов — сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. Магазины при этом остались закрытыми и работали только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. 15 августа распродажа завершилась.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега». Кроме того, у компании четыре фабрики: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и поселке Красная Поляна (Кировская область).

Еще по теме
Продавцам запретят менять условия договора с покупателем
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар
Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию
Российские заводы Coca-Cola сократили производство наполовину
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия испытала новый истребитель танков
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

turan601

кто заместил? что заместили? как заместили? да народ и так схавает

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

shidoshi

маразм куда катится эта страна