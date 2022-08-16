Компания IKEA ликвидирует российскую «дочку» — Ingka Holding Europe, которая является владельцем ООО «Икеа Дом», свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

«Икеа Дом» управляет магазинами IKEA в России, а Ingka является холдинговой структурой компании. IKEA с 4 марта приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в России.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, предупредив при этом, что не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами.

Затем компания провела онлайн-продажу товаров из своих магазинов — сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. Магазины при этом остались закрытыми и работали только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. 15 августа распродажа завершилась.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега». Кроме того, у компании четыре фабрики: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и поселке Красная Поляна (Кировская область).