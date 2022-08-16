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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рекрутеры перечислили ошибки соискателей в подборе одежды

Источник:
HeadHunter
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Внешний вид на собеседовании — визитная карточка, которая поможет получить должность. Современные работодатели, конечно, не ждут, что каждый соискатель наденет строгий костюм, но и платье с люрексом произведет на них отталкивающее впечатление, сообщили специалисты HeadHunter.

«Нежелательны на собеседовании блестящие ткани, одежда с люрексом, пайетками и контрастным рисунком», — отмечают специалисты.

Не нужно совмещать пиджак с принтованной футболкой. Этого не поймут ни в бизнес-среде, ни в творческой, скорее сделают вывод, что соискатель — несерьезный человек.

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Если человек хочет получить должность финансиста, юриста, аналитика, то лучше выбирать лаконичные силуэты и минимализм в аксессуарах. 

А творческим специалистам можно внести небольшую оригинальность в образ. Так, брошь на поясе или рукаве намекнет, что человек готов к необычным подходам в профессии.

Но, отмечают специалисты, если соискатель не хочет ломать голову над образом, это нормально. А вот неопрятность — оттолкнет всегда. Любая мешковатость, неряшливость в образе, несоответствие размера охарактеризуют человека не с лучшей стороны.

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Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

shidoshi

маразм куда катится эта страна

nastya19944

Думать не вредно, вредно не думать.