Миколог объяснил, где лучше всего искать грибы

Грибы очень требовательны к «месту жительства» и селиться будут не под каждым деревом. Но существуют места, где можно наполнить лесным лакомством несколько корзин, объяснил миколог Максим Шуварин.

«Где состыковываются разные лесные формации — опушка, просека, склон оврага. Места, которые значимо отличаются от своего соседнего окружения. Скорее всего, это будут самые грибные места», — отметил специалист в передаче для grib.tv.

Места на стыке, по его словам, всегда показывают максимальное биоразнообразие, там очень много травы и деревьев. А еще там лучшая освещенность и самый лучший режим увлажнения.

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Грибы обожают расти на заброшенных пастбищах, которые когда-то хорошо унавозили. На питательной почве поднимается лес: хвойный и лиственный. Когда он достигает возраста пяти-десяти лет, там появляется большое количество грибов.

«Вот там будет расти все и все самое замечательное: и грузди, и рыжики, и белые, и лисички», — резюмировал миколог.

Грибники знают также, что «лесное лакомство» будет расти не под каждым деревом. В основном это сосна, береза, елка и дуб.