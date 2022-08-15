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Миколог объяснил, где лучше всего искать грибы

Источник:
Sibnet.ru
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Грибы в ведрах на прилавке
Фото: © Sibnet.ru

Грибы очень требовательны к «месту жительства» и селиться будут не под каждым деревом. Но существуют места, где можно наполнить лесным лакомством несколько корзин, объяснил миколог Максим Шуварин.

«Где состыковываются разные лесные формации — опушка, просека, склон оврага. Места, которые значимо отличаются от своего соседнего окружения. Скорее всего, это будут самые грибные места», — отметил специалист в передаче для grib.tv.

Места на стыке, по его словам, всегда показывают максимальное биоразнообразие, там очень много травы и деревьев. А еще там лучшая освещенность и самый лучший режим увлажнения. 

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Грибы обожают расти на заброшенных пастбищах, которые когда-то хорошо унавозили. На питательной почве поднимается лес: хвойный и лиственный. Когда он достигает возраста пяти-десяти лет, там появляется большое количество грибов.

«Вот там будет расти все и все самое замечательное: и грузди, и рыжики, и белые, и лисички», — резюмировал миколог.

Грибники знают также, что «лесное лакомство» будет расти не под каждым деревом. В основном это сосна, береза, елка и дуб.

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Жизнь #Еда
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-Керя-

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pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

ERMOL33

Можно без мрот обойтись и узнать о хорошем положении уровня жизни, просто прогулявшись по магазинам посмотрев...

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.