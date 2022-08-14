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Определена самая распространенная машина в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Егор Журавлёв from Smarde, Latvia / CC BY-SA 2.0

Самый распространенный легковой автомобиль в России — Lada 2107, ее парк составляет более 1 миллиона единиц.

По состоянию на 1 июля, на территории РФ было зарегистрировано 1 миллион 562 тысяч экземпляров тольяттинской «семерки», подсчитало агентство «Автостат».

На втором месте по массовости также идет автомобиль производства Волжского автозавода — Lada 2106. Объем парка модели составляет 1 миллион 40 тысяч единиц.

Замкнула тройку лидеров самая распространенная машина иностранного бренда на российском рынке — Kia Rio (1 миллион 28 тысяч). Преодолеть миллионный рубеж модель в России смогла в конце 2021 года.

В топ-10 также попали трехдверный внедорожник Lada 44 «Нива» (964 тысяч), Hyundai Solaris (920 тысяч), седан Lada 2110 (801 тысяч), Renault Logan (774 тысяч), хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (761 тысяч), Ford Focus (750 тысяч) и Lada 2109 «Самара» (715 тысяч).

По данным «Автостата», на середину 2022 года в России насчитывалось более 45 миллионов легковых автомобилей.

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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

Ага, а если ударят по ЭSSтонии и по фашисткой Финляндиии? А нас то за шо?