Определена самая распространенная машина в стране

Самый распространенный легковой автомобиль в России — Lada 2107, ее парк составляет более 1 миллиона единиц.

По состоянию на 1 июля, на территории РФ было зарегистрировано 1 миллион 562 тысяч экземпляров тольяттинской «семерки», подсчитало агентство «Автостат».

На втором месте по массовости также идет автомобиль производства Волжского автозавода — Lada 2106. Объем парка модели составляет 1 миллион 40 тысяч единиц.

Замкнула тройку лидеров самая распространенная машина иностранного бренда на российском рынке — Kia Rio (1 миллион 28 тысяч). Преодолеть миллионный рубеж модель в России смогла в конце 2021 года.

В топ-10 также попали трехдверный внедорожник Lada 44 «Нива» (964 тысяч), Hyundai Solaris (920 тысяч), седан Lada 2110 (801 тысяч), Renault Logan (774 тысяч), хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (761 тысяч), Ford Focus (750 тысяч) и Lada 2109 «Самара» (715 тысяч).

По данным «Автостата», на середину 2022 года в России насчитывалось более 45 миллионов легковых автомобилей.