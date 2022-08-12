Мишустин узнал о развитии туркомплексов двух Алтаев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил уже работающие туристические комплексы Республики Алтай и Алтайского края, а также планы по их развитию и новые проекты.

Туробъекты премьеру представили во время визит в Республику Алтай, где он проводил совещание по развитию туристической отрасли страны.

Всесезонный курорт «Манжерок», расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска, считается одним из популярнейших в Республике Алтай. На начало августа он принял уже 400 тыс. человек. К концу года в эксплуатацию будет введена гостиница на 304 номера со спа-комплексом, семейным досуговым центром и ски-сервисом, рассказали Мишустину.

На знаменитых Каракольских озерах планируется создать природный парк, а близ него к 2028 году создать курорт с пятизвездочным гостиничным комплексом на 320 номеров и горнолыжными трассами протяженностью 22 км. Мишустин подчеркнул, что стоимость номеров должна быть доступной для рядовых туристов, путешествующих с детьми, сообщает Правительство России.

В соседнем Алтайском крае туристическая сфера также развивается. Так, на курорте Белокуриха завершено строительство гостиничного комплекса «Олимп-парк», строится гостиничный комплекс «Гранд-Крио Алтай». Глава правительства пообещал дать поручения и рассмотреть возможность софинансирования радонопровода на курорте «Белокуриха горная», который позволит снабжать его целебной водой. Ближайшее месторождение находится на расстоянии 7 км.

Мишустин также оценил юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», отвечающий принципам экотуризма и включающий программы, посвященные культуре кочевников. На его базе премьер предложил создать музей или выставку и включить ее в программу «Пушкинская карта». Он считает, что это позволит повысить популярность проекта среди молодежи.