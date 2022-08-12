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Театр Афанасьева впервые за 30 лет начнет сезон в своем здании

Источник:
Sibnet.ru
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Техническое открытие здания для театра Афанасьева состоялось в Новосибирске, около 30 лет коллектив известного театра арендовал небольшое подвальное помещение, в этом году сезон театр сможет начать в своем здании, сообщает правительство региона.

Строители реконструировали здание бывшего кинотеатра «Пионер» в самом центре Новосибирска. Стоимость работ составила 630 миллионов рублей.

В здании площадью почти 3 тысячи квадратных метров оборудован зрительный зал на 209 мест (это в два раза больше, чем было в старых помещениях театра), вестибюль, гардероб и буфет.

Новое помещение открывает для театра новые возможности развития, позволит выстроить эффективный рабочий процесс: обеспечит отдельное репетиционное пространство, комфортабельные гримерные для актеров, выделенные помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха.

Театр Афанасьева – уникальный пример авторского театра, неоднократный лауреат и победитель престижных творческих конкурсов, известный своими яркими премьерами и уникальным постановками.

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Культгид #Искусство #Новосибирск
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