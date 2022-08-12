Омич начал сбор денег на памятник слову «Чё»

Уроженец Омска Александр Белкин запустил сбор средств на памятник слову «Чё», как популярному междометию среди сибиряков, на проект ему необходимо 500 тысяч рублей.

«"Чё" — такое маленькое слово, но так много смыслов в нем заложено! По одному этому слову можно опознать в человеке сибиряка или того, кто часто общается с сибиряками. Услышав это слово, можно быть уверенным, что произнесший его человек, не подведет и придет на помощь в трудную минуту», — написал Белкин в описании проекта.

Арт-объект «Чё – это по-сибирски!» будет представлять собой объемные буквы «ч» и «ё». Высота буквы «ч» по проекту составляет 2 метра, буква «ё» будет немного ниже. В основании планируется нанести надпись «это по-сибирски!».

Проект памятника "Чё" Фото: © planeta.ru/campaigns/177499

Площадка для арт-объекта будет выбрана с учетом мнения омичей и всех заинтересованных в этом вопросе. Рассматриваются такие варианты, как парк 300-летия Омска, площадь рядом с новой ледовой ареной G-Drive, а также стрелка рек Иртышь и Омь.

Сбор начался 1 августа на краудфандинговой платформе Planeta.ru, пока собрано 1,8 тысячи из 500 тысяч рублей. Сбор закончится 2 сентября. Если сбор денег состоится Белкин планирует открыть памятник 30 сентября во время празднования 200-летия Омской области.