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Небензя возложил ответственность на Запад при катастрофе на ЗАЭС

Источник:
Sibnet.ru
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«Западные спонсоры Киева» будут ответственными, если на Запорожской АЭС произойдет ядерная катастрофа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — цитирует ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг станции.

По его словам, ВСУ нацеливают ракеты на бетонные хранилища радиоактивных отходов. Под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.

«Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — сказал дипломат.

Тема: Военная операция на Украине
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